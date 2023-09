Robert Lewandowski udzielił mocnego wywiadu dla serwisu meczyki.pl. Jest już reakcja PZPN na słowa kapitana naszej kadry w piłce nożnej.

Podczas wywiadu Lewandowski przyznał, że trudno jest udawać, iż piłkarze nie widzą tego, co dzieje się wokół PZPN. Chodzi o wizerunek związku, który w ostatnich miesiącach został mocno nadszarpnięty.

– Jestem z pokolenia, które widziało, co było „x” lat temu i mam porównanie do tego, co jest teraz. Widziałem zmianę, a teraz widzę to, co jest teraz. Młodzi piłkarze nie widzieli tego i myślę, że to dla nich szok i jest to niezrozumiałe. Sądzę, że to dziwny temat dla nich, a nawet żenujący i obcy – powiedział „Lewy”.

– Na pewnych stanowiskach trzeba oczekiwać i wymagać klasy. To jest ważne. Trzeba wiedzieć, jak się zachować na tym stanowisku i jak tym zarządzać tym wszystkim – dodał napastnik FC Barcelony.

PZPN reaguje na słowa Lewandowskiego

Do słów Roberta Lewandowskiego wypowiedzianych podczas wywiadu dla serwisu meczyki.pl odniósł się Tomasz Kozłowski, dyrektor departamentu komunikacji i mediów PZPN.

Kozłowski przyznał, że oglądał wywiad i słyszał wypowiedzi kapitana reprezentacji Polski. – Wywiad oglądałem. To była ciekawa rozmowa – powiedział Kozłowski w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty.

– Kapitan drużyny narodowej ma pełne prawo do udzielania wywiadów, opowiadania o swoich odczuciach i uwagach. Nie będę tego oceniał, ani komentował – dodał przedstawiciel PZPN.

