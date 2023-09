Trudno w to uwierzyć. W sieci pojawiło się nagranie, co podczas wspinaczki w Tatrach turysta robił… ze swoim psem.

Tatry to popularny kierunek turystyczny. Wprawdzie wakacje już się skończyły, jednak w górach sezon trwa przez cały rok. Nie dziwi więc, że Tatry cały czas przeżywają oblężenie.

W sieci pojawia się sporo zdjęć oraz filmów z naszych gór. Jeden z nich szczególnie zszokował internautów. Chodzi bowiem o zachowanie jednego z turystów, który wspinał się na górski łańcuch.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, iż była to wspinaczka dość… nietypowa. Mężczyzna wchodził bowiem na górę razem ze swoim psem. I o ile już to jest szokujące, o tyle sposób, w jaki to robił przyprawia o ciarki.

Pokazali, co turysta robił w Tatrach. W taki sposób wchodził z psem

Film został opublikowany we wtorek na profilu tatry_official na Instagramie. W krótkim materiale widać mężczyznę, który z dołu filmuje moment wspinaczki. Widzimy na nim mężczyznę, która wspina się i… w torbie trzyma psa.

Dodatkowo szokujący jest fakt, że torba jest dostosowana do zwierzęcia. Ma bowiem wycięte miejsca na nogi. – Żadna to przyjemność dla tego psa, to czysty egoizm zabierać psa na taki szczyt, bo ja chcę – napisał jeden z internautów, który widział nagranie.

