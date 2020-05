W najbliższą niedzielę nie obędą się wybory prezydenckie, ale przygotowania poczyniono już wcześniej. Jacek Sasin informował, że pakiety wyborcze zostały wydrukowane, ale nie chciał zdradzić, ile rząd przeznaczył na to pieniędzy. Tymczasem radio RMF FM zdołało ustalić kwotę, którą podało do publicznej wiadomości.

Reporter RMF FM dowiedział się, że pakiety wyborcze niezbędne do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych kosztowały co najmniej 5 mln zł. „To wyłącznie koszt wydrukowania kart wyborczych.” – podkreśla rozgłośnia. To sporo, biorąc pod uwagę, że wybory nie odbędą się w zaplanowanym terminie.

Na tym jednak nie koniec wydatków. W związku z tym, że wybory miały się odbyć w formie korespondencyjnej, dużo przygotowań poczyniła również Poczta Polska. Jak informuje RMF FM, koszt tych przygotowań to aż 10 mln zł. „Chodzi głównie o koszty zamówienia kopert, konfekcjonowania, czyli pakowania pakietów wyborczych, transportu i magazynowania.” – czytamy na stronie radia.

Rozgłośnia podkreśla, że są to „koszty szacowane” i nie wliczono do nich kosztu dostarczenia pakietów wyborczych. „Mówimy o kosztach szacowanych, bo w tej sprawie do tej pory nie podpisano żadnej umowy. Wszystko – choć trwały przygotowania – było dopiero uzgadniane. ” – czytamy.

