Wybryki uwiecznione kamerą jednego z turystów w Tatrach wywołały oburzenie. Na krótkim nagraniu widać zjeżdżającego z ogromną prędkością po górskiej ścieżce mężczyznę, który staranował drugą osobę. – Zero wyobraźni – czytamy w komentarzach.

Zimowa aura przyciąga na tatrzańskie szlaki tłumy turystów. Każdy chce skorzystać z pięknej pogody. Niektórzy z turystów wybierają się także w góry. Jednak tam, z uwagi na śnieg i lód należy zachować szczególną ostrożność.

Niestety, nie wszyscy o tym pamiętają… . W sieci, na profilu tatry_official, pojawiło się nagranie ukazujące szokujący pomysł jednego z turystów. Mężczyzna postanowił zjechać po górskiej ścieżce na „jabłuszku”.

Na filmiku widać, jak mknie z ogromną prędkością wprost na innego mężczyznę. Wydaje się, że usiłował go przeskoczyć, ale nie udało się.

Bezmyślny wybryk turysty w Tatrach. Internauci nie zostawili na nich suchej nitki

Z relacji wynika, że incydent miał miejsce w Niżnych Tatrach, czyli w paśmie po stronie słowackiej. Jednak internauci przekonują, że spotykają się z tego typu bezmyślnością po obu stronach Tatr.

– Wchodząc na Sarnią, zwróciłam panu z dziećmi uwagę, aby nie zjeżdżali, bo to niebezpieczne. I co? Zostałam zwyzywana, że to nie moja sprawa – głupota ludzka nie ma granic… – pisze jedna z osób.

„Ciekawe czy byłoby tak śmiesznie gdyby wpadł pod raki komuś…..” – dodaje kolejna internautka. „Brawo za głupotę” – pisze inna osoba. Niektórzy domagają się kar za tego typu nieodpowiedzialne wybryki oraz wprowadzenia opłat za akcje ratownicze dla takich osób.

