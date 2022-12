Wiceminister finansów Piotr Patkowski na antenie Radia Plus wskazał konkretny termin, kiedy jego zdaniem inflacja w Polsce osiągnie swój szczyt. Na ten moment trzeba będzie jeszcze poczekać, choć już nie tak długo.

Główny Urząd Statystyczny ogłosił w połowie grudnia, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 17,5 proc.

Inflacja nadal wzrasta, ale w resorcie finansów już przewidują, kiedy nastąpi jej apogeum. Wiceminister Piotr Patkowski w Radiu Plus wskazał konkretną, już nie tak odległą datę. „Jeśli chodzi o inflację, to o szczycie pewnie będziemy mówili w lutym przyszłego roku” – powiedział.

Czytaj także: 80-latek jechał pod prąd. Zginęli Polacy jadący autostradą

„Wydaje się, że luty to będzie przekroczenie 19 proc., czy będzie to 20 proc., na ten moment trudno powiedzieć. To będzie przedział między 19 a 20 proc., może trochę przekroczyć 20 proc., natomiast na ten moment, według przewidywań ministerstwa finansów, będzie to przedział 19-20 proc.” – dodał Patkowski.

Polityk zapewnił również, że w przyszłym roku polskie PKB wzrośnie o 1 proc., a zatem nie grozi nam recesja.

Źr. wPolityce.pl; Radio Plus