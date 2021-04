Wydawało się to niemal niemożliwe, a stało się faktem. Podczas gali KSW 60 Izu Ugonoh przegrał przez nokaut z Markiem Samociukiem. Były bokser był tak wycieńczony starciem, że po walce wyjechał na wózku.

Izu Ugonoh uchodził za absolutnego faworyta w starciu z Markiem Samociukiem. Tym bardziej, że tego drugiego do walki zaangażowano zaledwie… kilka dni przed planowanym starciem.

Początek walki zdawał się potwierdzać ogromną przewagę byłego boksera, bo wyprowadził mnóstwo silnych ciosów. Do tego niezwykle skutecznie unikał sprowadzenia do parteru, do czego wyraźnie dążył rywal. Przewaga była ogromna, więc wydawało się, że Samociuk nie przetrwa nawet pierwszej rundy. Stało się inaczej.

Izu Ugonoh na deskach i na wózku

Tymczasem Samociuk przetrwał nawałnicę, a w drugiej rundzie sytuacja diametralnie się odwróciła. Okazało się, że Ugonoh jest już totalnie wycieńczony i nawet chwiał się na nogach. Samociuk natychmiast to dostrzegł i bezlitośnie wykorzystał. Powalił boksera na deski, a następnie doprowadził do niespodziewanego nokautu.

W ten sposób Izu Ugonoh przegrał pierwszą walkę MMA w swojej karierze. Po starciu był totalnie wyczerpany. Portal inthecage.pl opublikował nagranie zarejestrowane za kulisami. Widać na nim, że były bokser wyjechał na wózku.

Źr. Onet; YouTube