Prezes TVP Jacek Kurski oddał się do dyspozycji prezydenta. Andrzej Duda musi podjąć dziś decyzję w sprawie niemal 2 miliardów rekompensaty, jakie ma otrzymać Telewizja Polska oraz Polskie Radio.

Wciąż nie wiadomo, jaką decyzję Andrzej Duda podejmie w sprawie ustawy przyznającej rekompensatę w wysokości niemal 2 miliardów złotych dla Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia. Prezydent musi dziś przekazać decyzję w tej sprawie. Ostatnio media informowały nieoficjalnie, że prezydent miał uzależnić podpisanie ustawy od dymisji prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Dziś po południu Jacek Kurski udostępnił w sieci pismo, które drogą elektroniczną przekazał do prezydenta. „Szanowny Panie Prezydencie, w związku z wątpliwościami Pana Prezydenta co do złożenia podpisu pod ustawą przyznającą mediom publicznym rekompensatę abonamentową, oraz w związku z pojawiającymi się w domenie publicznej odniesieniami do mnie jako Prezesa TVP, oświadczam, iż w imię dobra Telewizji Polskiej, interesu publicznego, a także w zgodzie z wartościami, którym służyłem przez całe swoje życie – oddaję się do dyspozycji Pana Prezydenta” – czytamy.

Jacek Kurski napisał, że Telewizja Polska w ostatnich latach stała się nadawcą dynamicznym i chętnie oglądanym. „Telewizja Polska jest dziś silniejsza niż cztery lata temu. Jest nadawcą dynamicznym, nowoczesnym, coraz chętniej oglądanym. Skutecznie odbudowuje swój prestiż i pozycję rynkową, dbając jednocześnie o kulturę narodową. Telewizja Polska zdołała też odbudować pluralizm polskiej debaty publicznej, a tym samym zapewniła polskiej demokracji normalne warunki funkcjonowania” – napisał.

Prezes TVP zapewnił, że nie chce, by on był przeszkodą w przekazaniu finansowania dla mediów publicznych. „Szanowny Panie Prezydencie, chcę Pana zapewnić, że moja osoba nie jest i nie będzie przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania uzależnionych od Pana decyzji” – czytamy.

Poniżej list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który wysłałem do niego drogą elektroniczną dziś w godzinach popołudniowych. pic.twitter.com/8LDSQaiI3i — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) March 6, 2020

Czytaj także: Duda: „Czasem trzeba zatrzymać działanie własnego obozu”

Źr.: Twitter/Jacek Kurski PL