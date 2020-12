Jak myślicie, czy Unia będzie chciała umierać za Warszawę? – pyta internautów Klaudia Jachira. Posłanka Koalicji Obywatelskiej jest zaniepokojona ostatnimi działaniami obozu rządzącego. Jej zdaniem od momentu ostatniej decyzji Orlenu, Polska przypomina… Niemcy w momencie dojścia Adolfa Hitlera do władzy.

W poniedziałek media obiegła sensacyjna wiadomość o transakcji Grupy Orlen. Prezes spółki Daniel Obajtek ogłosił przejęcie wydawnictwa Polska Press. Orlen przejmie 20 z 24 dzienników regionalnych oraz prawie 120 tygodników lokalnych.

Część środowiska dziennikarskiego jest wyraźnie zaniepokojona. Tomasz Lis przekonuje, że lokalne media trafią de facto w ręce partii rządzącej. „Orlen kupuje Polska Press. Polska wersja Gazprom Media nadchodzi. Chętni do służby nowemu panu błyskawicznie się znajdą” – napisał redaktor naczelny „Newsweek Polska”.

Jachira komentuje sytuację w polskich mediach. Padło zdumiewające porównanie

Sprawą zaniepokojona jest także Klaudia Jachira. Posłanka zamieściła w sieci wpis, w którym podsumowała ostatnie działania rządzących. „W czasie kiedy Kaczyński z Orbanem wyprowadzają Polskę i Węgry z Unii Europejskiej, ja mam jednocześnie Komisję Środowiska i Zespół Parlamentarny dot. LGBT” – zaznaczyła.

„Na Zespole dot. LGBT spotkanie europosłów i europosłanek z całej Europy. Są z różnych partii, ale wszyscy mili, uśmiechnięci i chcący naprawdę pomóc Polsce. Jak długo jeszcze będą mieli siłę i chęć, by nas wspierać? Jak myślicie, czy Unia będzie chciała umierać za Warszawę?” – pyta retorycznie.

Na końcu swojego wpisu posłanka Koalicji Obywatelskiej porównuje sytuację w Polsce do przedwojennych Niemiec, w momencie dojścia Hitlera do władzy. „Dzisiaj Polska po przejęciu prasy lokalnej przez PiS jest jak Niemcy w momencie dojścia Hitlera do władzy. Jeżeli się nie przeciwstawiłeś, to znaczy, że jesteś winny. Przyjdzie nam wszystkim za to zapłacić” – oceniła.