PKN Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press! O transakcji poinformował prezes państwowej spółki Daniel Obajtek. – Dzięki temu będzie mieć dostęp do 17,4 mln użytkowników – czytamy w komunikacie. Środowisko dziennikarskie zareagowało na wiadomość z niepokojem.

W poniedziałek po południu prezes Grupy Orlen Daniel Obajtek ogłosił przejęcie wydawnictwa Polska Press. – Konsekwentnie poszerzamy obszary naszej działalności podkreśla Obajtek.

Prezes Orlenu zwrócił uwagę, że spółka wchodzi w nowe sektory działalności gospodarczej. W tym kontekście przypomniał o Sigma Bis – profesjonalną agencję mediową, która zajmuje się pozyskiwaniem klientów. Obajtek zwrócił również uwagę, że niedawno spółka przejęła Ruch.

Przejmujemy wydawnictwo @Polska_Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej pic.twitter.com/VarupMAz6w