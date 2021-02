Klaudia Jachira zamieściła zaskakujący wpis z okazji Walentynek. Posłanka Koalicji Obywatelskiej zwróciła się po imieniu do czołowych polityków partii opozycyjnych. – Według sondażu IPSOS koalicja PO, Polska 2050, Lewicy i PSL wygra z PiS – informuje.

„Dzisiaj walentynki, więc pora na wyznanie. Borys, Rafał, Adam, Szymon, Włodek, Adrian, Robert, Władek, Basia, Gosia, dziewczyny ze Strajku Kobiet oraz najdrożsi ulicznicy! – kocham Was wszystkich!” – ogłosiła Klaudia Jachira. „Pod warunkiem, że razem pójdziemy do wyborów” – dodała.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej uważa, że wspólny start opozycji to recepta na zmianę władzy w Polsce. ” Wg sondażu IPSOS koalicja KO, Polski 2050, Lewicy i PSL wygra z PiS 57% do 29% i zdobędzie 280 mandatów potrzebnych do odrzucenia weta Dudy. A ja myślę, że jak dołączy do tego ulica, to będzie tych mandatów 307, czyli większość konstytucyjna!” – ogłosiła.

Jachira powołuje się na sondaż Ipsos z 10-12 lutego dla Oko.press. Badanie przeprowadzono w dwóch wariantach. Pierwszy zakładał, że partie opozycyjne startują oddzielnie. Wówczas wygrywa PiS – 29 proc., przed: Polską 2050 – 20 proc. KO – 20 proc., Lewicą – 10 proc.. Konfederacją – 10 proc. i PSL – 4 proc. (6 proc. respondentów to niezdecydowani, a 1 proc. zagłosowało na inną partię.

Drugi wariant to sytuacja, w której ugrupowania opozycyjne łączą się w jednym bloku. PiS uzyskuje 29 proc., Zjednoczona Opozycja – 57 proc., Konfederacja – 10 proc. Spada także liczba osób niezdecydowanych (3 proc.), pozostałe 1 proc. oddało głos na inną partię.