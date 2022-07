Klaudia Jachira zamieściła na Facebooku wpis dotyczący powstania na granicy z Białorusią muru. Przy okazji zadała również internautom krótkie pytanie.

– Ta zapora to wielka sprawa dla naszego bezpieczeństwa. Uniemożliwiliśmy powstanie wschodnioeuropejskiego szlaku nielegalnej migracji, która miała zdestabilizować sytuację polityczną i społeczną w naszej części świata – powiedział minister Mariusz Kamiński w czwartek, 30 czerwca br. podczas konferencji prasowej przy granicy z Białorusią.

Wiceminister Maciej Wąsik przypomniał, że już jesienią zeszłego roku Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych ogłosił powstanie zapory. Kilka tygodni później była gotowa ustawa, którą przyjęły szybko Sejm i Senat, a podpisał prezydent Andrzej Duda. To efekt kryzysu migracyjnego, z którym borykała się Polska.

Głos ws. zakończenia budowy muru zabrała posłanka Klaudia Jachira. Zamieściła wpis na Facebooku i Twitterze, w którym zadała internautom pytanie. Z pewnością jednak nie spodziewała się takich odpowiedzi.

Jachira takich odpowiedzi się nie spodziewała

– W Polsce powstały dwa mury – jeden Wąsika na granicy z Białorusią, a drugi jest rzeźbą, która układa się w napis SORRY i przeprasza za ten pierwszy. Który wolisz? – napisała Jachira na swoim profilu społecznościowym zarówno na Facebooku, jak i Twitterze.

W Polsce powstały dwa mury – jeden Wąsika na granicy, a drugi jest rzeźbą, która układa się w napis SORRY i przeprasza za ten pierwszy.

Który wolisz? pic.twitter.com/LvEZAXU3eY — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) June 30, 2022

Odpowiedzi było całkiem sporo. Wielu internautów wskazywało jednak, że wybiera… pierwszy mur.

– Co jak co, ale mur dzielący nas od dyktatury Łukaszenki jest ok. Będzie ciężko ustawić się w kolejkę po sól i kaszę, ale ogólnie ma plus – napisał jeden z internautów. – Akurat mur na granicy jest OK. Jak nienawidzę PiS-u tak mur na granicy powinien być potrójny – napisał inny z komentujących.

Ten pierwszy chroni nasze państwo – chroni bezpieczeństwo zarówno pani jak i moje, czy kogokolwiek mieszkającego w granicach tego kraju. Ten drugi nie dość, że bezużyteczny to jeszcze do tego głupi. — Rafał Buca (@rafal_buca) June 30, 2022

Wpis Jachiry na Facebooku można znaleźć TUTAJ.