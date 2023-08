Niepokojące doniesienia. W Polsce coraz częściej widywany jest jadowity pająk. Ostatnio widziano go m.in. w Poznaniu.

Kolczak zbrojny, bo o nim mowa, to jeden z najbardziej jadowitych pająków występujących w Polsce. Do tej pory widywano go jednak dość rzadko, co wskazywałoby, iż nie jest ich dużo.

W ostatnim czasie sytuacja uległa jednak zmianie. W sieci dostępnych jest coraz więcej informacji przekazywanych przez osoby, które widziały kolczaka zbrojnego na własne oczy. Pająk zamieszkuje najczęściej otwarte tereny, porośnięte trawą lub inną roślinnością.

Portal dziennik.pl informuje, że pająk był ostatnio widziany w różnych częściach Poznania. Napotykano się na niego także w innych regionach Wielkopolski, np. w Śremiu oraz Pobiedziskach.

Kolczak zbrojny widziany coraz częściej

O tym, że populacja kolczaka zbrojnego może się powiększać świadczą także informacje z 2021 roku. Wówczas media podawały komunikaty, które wskazywały, że pająk widziany był na Dolnym Śląsku.

– Proszę obserwujcie swoje domy, a w szczególności pokoje dzieci. Nam przydarzyła się taka sytuacja. Dziecko zostało pogryzione. Jesteśmy w szpitalu – pisała wówczas Anna Andrusyn z Chrząstawy.

Ukąszenie przez kolczaka zbrojnego powoduje następujące objawy: ogólne osłabienie, długotrwałe bóle i dreszcze. Objawy mogą potrwać nawet dwa tygodnie, gdy nie ustąpią należy udać się do lekarza.

Przeczytaj również: