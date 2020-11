Jarosław Jakimowicz odniósł się do słów, jakie w ostatnim czasie wypowiedział Robert Janowski. Były prowadzący „Jaka to melodia?” przytoczył słowa swojej córki na temat protestów w Polsce. Współprowadzący program w TVP Info nie pozostał dłużny.

Robert Janowski był w piątek gościem „Dzień Dobry TVN”. Jednym z tematów rozmowy były trwające wciąż w Polsce protesty. Były prowadzący „Jaka to melodia?” powiedział, że sam bierze udział w manifestacjach.

Janowski przytoczył słowa swojej córki, która skomentowała to, co dzieje się w kraju. „Tato, ty się nie dziw, że tak to się ruszyło w tej chwili, bo to się gromadziło latami. My po prostu czujemy się gorsze. Albo jesteśmy LGBT, albo jesteśmy nieludźmi, bo jesteśmy filozofią. Kościół wchodzi nam do domów, to my wchodzimy do tego samego domu” – mówiła.

Jakimowicz komentuje słowa Janowskiego

Do tych słów postanowił odnieść się Jarosław Jakimowicz. „W studio Robert Janowski wypowiada się na temat tego, co dzieje się aktualnie i wypowiada zdanie: „Kościół wchodzi nam do domów, to my wchodzimy do tego samego domu”!. Ale po co? Żeby zdemolować, sprayem pomazać? Księdza pobić? W studio Marcin Prokop i Dorota Wellman, i zero reakcji na te słowa, jednego słowa refleksji, że może nie tędy droga? Straszne, widocznie wszystkim to się podoba” – stwierdził.

