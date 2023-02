Jakub Kamiński zdobył debiutanckiego gola w niemieckiej Bundeslidze. I to przeciwko komu! Młody Polak pokonał golkipera Bayernu Monachium.

Jakub Kamiński zalicza rewelacyjne występy w barwach VfL Wolfsburg. Polak, który przeniósł się do niemieckiej Bundesligi z poznańskiego Lecha, jest prawdziwą rewelacją swojego zespołu. Dynamiczny skrzydłowy rozkręca się z występu na występ.

Piłkarz, który jeszcze niedawno reprezentował Polskę podczas mundialu w Katarze, zdobył swojego pierwszego gola dla nowego klubu. Zanotował trafienie w niezwykle ważnym meczu, ponieważ on i jego koledzy mierzyli się z wielkim Bayernem Monachium.

Kamiński wpisał się na listę strzelców w 44. minucie spotkania. Niestety dla Wolfsburga, jego bramka nie przyniosła oczekiwanego przełamania. Bayern pewnie pokonał swojego rywala.

Jakub Kamiński trafił do siatki w momencie, gdy Bayern Monachium prowadził już w wyjazdowym starciu 3-0. „Kamyk” dał więc kolegom nadzieję na pozytywny rezultat, zwłaszcza, że zdobył swojego gola tuż przed zmianą stron.

Polak rozegrał ładną, kombinacyjną akcję ze swoim kolegą z zespołu, a następnie pewnie posłał piłkę do bramki rywala. Ostatecznie spotkanie zakończyło się jednak triumfem Monachijczyków w stosunku 4-2. Gole dla Bayernu zdobywali: Coman x2, Mueller oraz Musiala. Dla Wolfsburga, poza Kamińskim, gola zdobył Svanberg. W tabeli niemieckiej Bundesligi Bayern pozostaje liderem, Wolfsburg plasuje się natomiast na siódmej pozycji.

First Bundesliga goal and its against Bayern lmao,Kamiński 🤩 pic.twitter.com/0C7ED32oP0