Jan Bednarek rozegrał pierwszy mecz po powrocie do Southampton FC. Niestety, kibice angielskiego zespołu nie przywitali go zbyt ciepło.

Jan Bednarek ponownie zagrał w barwach Southampton FC. Wcześniej piłkarz przebywał bowiem na wypożyczeniu do Aston Villi, jednak spędził tam zaledwie jedną rundę. „Święci”, ze względu na problemy z obroną, ściągnęli Polaka do klubu w trybie awaryjnym.

W Birmingham Bednarek grał zaledwie ogony, więc być może z powrotem do Southampton wiązał duże nadzieje. Nawet pomimo tego, iż w jednym z wywiadów przed przenosinami do Aston Villi przyznawał, że zarówno w mieście, jak i zespole „Świętych” zaczął czuć się po prostu źle.

Polak wszedł na boisko w końcówce meczu rozgrywanego w ramach półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Zespół naszego rodaka przegrał z Newcastle United 0-1 i ostatecznie odpadł z rozgrywek. Bednarek został fatalnie przywitany przez kibiców.

Jan Bednarek wygwizdany przez kibiców

Polak wszedł na boisko dopiero w 88. minucie i zmienił Kyle’a Walker-Petersa. Zawodnik schodzący z murawy otrzymał od fanów brawa, natomiast Bednarek, który do drużyny wrócił po kilkumiesięcznej przerwie, został… wygwizdany przez fanów. Była to dość niespodziewana i – co tu dużo ukrywać – upokarzająca dla piłkarza sytuacja.

Moment, w którym Bednarek wbiegał na boisko opublikowała w sieci stacja Viaplay. – Jan Bednarek wrócił do Southampton a kibice… nie byli zadowoleni – napisano.

Jan Bednarek wrócił do Southampton a kibice… nie byli zadowoleni😬.



Tak Polak został przywitany po wypożyczeniu: pic.twitter.com/I9Iu7ezxEI — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) January 27, 2023

Przeczytaj również: