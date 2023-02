Jann nie będzie reprezentantem Polski w Eurowizji 2023. Faworyt internautów niespodziewanie przegrał w głosowaniu jury Telewizji Polskiej. Reprezentantką będzie Blanka z utworem „Solo”. W sieci trwa awantura.

Przypomnijmy, że w głosowaniu widzów zwyciężył Jann. Jednak, zgodnie z zasadami, widzowie mieli jedynie połowiczny wpływ na wyłonienie naszego reprezentanta na konkurs Eurowizji 2023. Głos oddawało także jury.

Podobnie, jak widzowie, jury przyznawało 12 punktów za I miejsce, 10 punktów za II miejsce, 8 punktów za III miejsce itd. do 1 punktu za X miejsce. Ostateczny wynik jest sumą głosów widzów i jury.

Zgodnie z wynikami Polskę podczas Eurowizji 2023 będzie reprezentować Blanka z utworem „Solo”. Jann w głosowaniu jury znalazł się dopiero na czwartym miejscu. Fani artysty są wzburzeni. W sieci zaroiło się od komentarzy.

To jest jakaś kpina jak tvp go potraktowało



Podawajcie to dalej bo tak naprawdę brzmiał występ Janna, w tv brzmiało to o wiele gorzej#JUSTICEFORJANN#Eurovision2023 #tubijeserceeuropy pic.twitter.com/vNjhFbz6nW