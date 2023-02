Podczas posiedzenia Sejmu poseł Zjednoczonej Prawicy Janusz Kowalski wyszedł na mównicę i… zaskoczył swoim wystąpieniem. Zaczął mobilizować parlamentarzystów obozu rządzącego, aby ci powstali i zaczęli oklaskiwać ministrów rządu, a w szczególności ministra Przemysława Czarnka.

„I czemu się drzecie opozycjo? Panie Borysie Budko w rajtuzkach” – rozpoczął Kowalski zwracając się bezpośrednio do polityków opozycji. „Wy mówiliście o złodziejstwie tutaj? Wy którzy pozwalaliście okradać Polaków mafiami vatowskimi, lekowymi?” – pytał retorycznie.

„Nie podoba wam się minister Czarnek? Nie podoba wam się minister Ziobro, bo odkrył być może największą aferę w warszawskim ratuszu?” – kontynuował poseł Solidarnej Polski.

Następnie polityk zachował się dość zaskakująco, bo postanowił zmobilizować innych posłów swojego obozu do oklaskiwania ministrów. „My jesteśmy dumni z naszych ministrów! Szanowni, wstańmy i pokażmy, jacy jesteśmy dumni z naszych ministrów! Brawo, brawo minister Czarnek! Brawo! Wstajemy!” – wykrzykiwał z mównicy Kowalski.

„Nigdy nie dojdziecie do władzy! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitras śmiejesz?” – krzyczał. „Śmiejcie się! Nigdy nie dojdziecie do władzy” – podsumował Kowalski.

