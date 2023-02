Znany freak fighter Paweł B. wpadł w ręce policji w Gdańsku. Radio RMF FM informuje, że mężczyzna ma spędzić 2 lata w więzieniu. Poszukiwano go do odbycia wyroku za oszustwa.

35-letni freak fighter Paweł B. miał być związany ze środowiskiem pomorskich pseudokibiców. Policjanci zatrzymali go, bo poszukiwano go do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności.

„Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę na jednej z ulic Gdańska i zatrzymali go, gdy kierował mercedesem, wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi kierowania pojazdami. Kompletnie zaskoczony pseudokibic nie stawiał żadnego oporu i szybko trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych” – powiedziała przedstawicielka gdańskiej policji w rozmowie z RMF FM.

Jak dodaje, poszukiwany od tygodnia mężczyzna, był kojarzony z pseudokibicami trójmiejskiej drużyny piłkarskiej oraz fanami freak fightów, na których galach stoczył kilka walk. Według nieoficjalnych informacji RMF FM zatrzymany mężczyzna to Paweł B., jeden z rozpoznawalnych w Polsce zawodników tak zwanego freak fightu.

Ostatnią swoją walkę freak fighter stoczył z Mateuszem Murańskim. Do ich pojedynku doszło na gali High League 5, która odbyła się 10 grudnia. Walka zakończyła się dyskwalifikacją Murańskiego, który w jej trakcie popełnił kilka fauli. Wczoraj media obiegła szokująca informacja o śmierci Murańskiego.

Źr. RMF FM