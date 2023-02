Kawał historii za nami…. Spoczywaj w pokoju – pisze Arkadiusz Tańcula. Znajomy Mateusza Murańskiego w kontekście jego śmierci zwraca uwagę na problem hejtu w sieci. – Jeżeli cała Polska cię nienawidzi, nie dasz rady z tym wytrzymać – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Sportowe Fakty. Co jeszcze powiedział Tańcula o Murańskim?

W środę po południu poinformowano o śmierci Mateusza Murańskiego. Wiadomość potwierdziła prokuratura. Śledczy nie ujawniają jednak na ten moment przyczyn zgonu.

Na wiadomość o śmierci popularnego zawodnika zareagował środowisko freak-fightów. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci składają kondolencje bliskim i rodzinie zmarłego sportowca.

Tańcula o Murańskim. „Potrzebował tego, a ciągle były same negatywy”

Głos zabrał także wieloletni znajomy Murańskiego Arkadiusz Tańcula. – Jeżeli cała Polska cię nienawidzi, nie dasz rady z tym wytrzymać. Dodaliśmy zdjęcie, jak się pogodziliśmy i on trzy dni później do mnie napisał, że to była dobra decyzja i nigdy nie miał tylu pozytywnych komentarzy – podkreślił w rozmowie z WP Sportowe Fakty. – Potrzebował tego, a ciągle były same negatywy – dodaje.

Tańcula uważa, że sprawa Murańskiego ma związek z hejtem. – Słuchajcie to jest kolejna ofiara tak naprawdę hejtu w internecie – przekonuje na nagraniu na Instagramie. W tym kontekście przywołał swoją rozmowę z Murańskim. – On mi po walce już mówił, że nie daje sobie rady z hejtem, że depresja, no i uciekł gdzieś tam w te używki – mówi.

Arek Tańcula na swoim insta story wypowiedział się o śmierci Mateusza Murańskiego. Spoczywaj w spokoju Mateusz. pic.twitter.com/xtniY36CWI — Henio Lermaszewski (@H_Lermaszewski) February 8, 2023

