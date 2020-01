Zostałem wybrany przez Polaków i przyrzekłem wierność Narodowi i Konstytucji RP, którą dziś bezczelnie sędziowie Sądu Najwyższego podeptali – ogłosił wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Polityk powiedział na antenie Polsat News, że „ma w nosie 60 profesorów”.

Czwartkowa uchwała sędziów Sądu Najwyższego wskazuje, że sędziowie mianowani przez „nową” Krajową Radę Sądownictwa nie są uprawnieni do orzekania. Uchwałę podjęto z udziałem 59 sędziów SN. Zgłoszono sześć zdań odrębnych.

Działania przedstawicieli trzech izb SN otwarcie skrytykował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W jego opinii uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych, ponieważ SN procedował z rażącym naruszeniem prawa.

Janusz Kowalski: Ja mam w nosie tych 60 profesorów

Jeszcze ostrzej czwartkowe wydarzenia skomentował wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski w programie „Polityka na Ostro” w Polsat News. – Ja mam w nosie tych 60 profesorów, bo ja jestem za Polakami – powiedział.

Na wyznanie zareagowała prowadząca program Agnieszka Gozdyra. – Dlaczego pan tak mówi o 60 sędziach Sądu Najwyższego? – dopytywała. – To nie są dla mnie autorytety – odpowiedział Kowalski. – Dziś jestem, jako poseł, obrażany przez sędziów, którzy uzurpują sobie prawo decydowania o tym, co w Polsce jest prawem, a co nie – dodał.

Wypowiedź polityka wywołała falę kontrowersji. Kowalski postanowił odnieść się do niej w mediach społecznościowych. – Tak! Koniec z tym! Czas przywrócić porządek! Zostałem wybrany przez Polaków i przyrzekłem wierność Narodowi i Konstytucji RP, którą dziś bezczelnie sędziowie SN podeptali – stwierdził.

Zdaniem Kowalskiego obecna sytuacja w Polsce ukazuje „bezkarność kasty” oraz „sędziokrację”. W jego opinii czas „dyktatury prawników” dobiega końca.

Źródło: Polsat News, sn.pl