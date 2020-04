Już od dziś wszyscy Polacy mają obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Nie są zwolnieni z tego również posłowie, dziś na sali sejmowej w maseczce pojawił się między innymi Jarosław Kaczyński. Prezes PiS otrzymał również nietypowy prezent.

Od czwartku obowiązuje przepis nakazujący noszenie maseczek w przestrzeni publicznej. Jak długo będzie obowiązywał? Tego nie wiadomo. Podczas konferencji prasowej pytany był o to Łukasz Szumowski. Minister zdrowia wprost stwierdził, że maseczki będziemy musieli nosić aż do czasu wynalezienia szczepionki. Wygląda więc na to, że trzeba uzbroić się w cierpliwość.

W maseczkach na sali sejmowej pojawili się dziś posłowie. Wśród nich był Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawił się w Sejmie i otrzymał nietypowy prezent, który wyraźnie go zaskoczył.

Prezes PiS podczas posiedzenia rozpakował ozdobną torbę, z której wyjął… maseczkę z wizerunkiem kota. Jarosław Kaczyński nie krył zaskoczenia. „Pan Prezes Kaczyński otrzymał dziś w prezencie nietypową maseczkę, bo z kotem” – czytamy na stronie warmińsko-mazurskiego oddziału PiS na Facebooku.

Można przypuszczać, że prezent przypadł Kaczyńskiemu do gustu, sam bowiem nie ukrywa, że jest miłośnikiem kotów.

Pan Prezes Kaczyński otrzymał dziś w prezencie nietypową maseczkę, bo z kotem 🐈 😍#koronawirus #NośMaseczke #maseczka Opublikowany przez PiS Warmińsko-Mazurskie Czwartek, 16 kwietnia 2020

Czytaj także: Minister Szumowski powiedział, jak długo będziemy nosić maseczki. Trzeba uzbroić się w cierpliwość

Źr.: Facebook/PiS Warmińsko-Mazurskie