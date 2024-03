Najpopularniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski od dawna dzieli się w sieci swoimi wizjami. Niestety te dotyczące najbliższej przyszłości raczej nie zakładają pozytywnego biegu zdarzeń. W swojej najnowszej wizji zobaczył konkretny miesiąc.

Jackowski w rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” podzielił się swoimi przewidywaniami na najbliższy czas. Trzeba jednak pamiętać, aby brać tego typu przepowiednie z odpowiednim dystansem.

Tym razem dziennikarz zapytał, go co Jackowski sądzi o rozpoczynającym się miesiącu marcu. Odpowiedź może napawać niepokojem. „To nie będzie dobry miesiąc dla Polski. To wszystko, co złe zacznie się właśnie w marcu. Tego nie będzie widać, o tym też nie będzie się mówić” – wyjaśnia jasnowidz.

Jackowski nie kryje, że w swoich wizjach przeczuwa ogromny niepokój. „To będzie światowy konflikt. Będzie trwać cztery lata” – mówi jasnowidz.

Źr. o2.pl; „Super Express”