Polskie MSZ opublikowało w mediach społecznościowych komunikat po rozmowie z chargé d’affaires Ukrainy. Spraw dotyczy ostatnich napięć pomiędzy Polską i Ukrainą w sprawie transportu zboża.

„Polska chce dobrych relacji z Ukrainą. Muszą być one oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla narodowych interesów. Między partnerami należy unikać słów i działań, które szkodzą dobrym stosunkom” – czytamy w komunikacie MSZ opublikowanym na Twitterze.

„Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska m. in. w sprawie ochrony polskiego rolnictwa, ale też innych kwestii. To stanowisko zostało dziś przekazane chargé d’affaire w Warszawie” – dodano.

Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska m. in. w sprawie ochrony 🇵🇱 rolnictwa, ale też innych kwestii.



To stanowisko zostało dziś przekazane chargé d'affaires 🇺🇦 w Warszawie.



(2/2) — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) August 2, 2023

Przypomnijmy, wszystko zaczęło się od wypowiedzi Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta RP. Ten w odniesieniu do dalszego embarga na ukraińskie zboże stwierdził, że Ukraina „powinna zacząć doceniać”, że otrzymała od Polski potężne wsparcie w dobie wojny na jej terytorium. Przydacz dodał również, że „to, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika”.

Po tych słowach ukraiński resort spraw zagranicznych „zaprosił” na rozmowę polskiego ambasadora Bartosza Cichockiego. W odpowiedzi polskie MSZ wezwało ambasadora ukraińskiego. Z powodu jego nieobecności w Warszawie, na spotkaniu stawił się chargé d’affaires Ukrainy.

Przeczytaj również:

Źr. twitter; wmeritum.pl