Przedstawiciele policji wystosowali do mieszkańców Starej Wsi komunikat za pośrednictwem mediów. W tej miejscowości doszło niedawno do brutalnego morderstwa.

Do wstrząsającej zbrodni doszło w miejscowości Stara Wieś koło Limanowej. 57-letni mężczyzna otworzył ogień z broni palnej do swojej rodziny. Zastrzelił 26-letnią córką i 31-letniego zięcia. Oprócz tego ranił swoją żonę i wnuka. Oboje trafili do szpitala.

Podejrzany to Tadeusz Duda, który chwilę po zdarzeniu uciekł do pobliskiego lasu. Prawdopodobnie w sobotni wieczór był widziany w rejonie Starej Wsi. Oddał strzał w kierunku funkcjonariuszy policji i oddalił się. Mężczyzna ma znać dobrze pobliskie lasy, ponieważ – według informacji mieszkańców – parał się kłusownictwem.

Teraz funkcjonariusze policji wystosowali do mieszkańców Starej Wsi k. Limanowej jasny komunikat. Zwracają uwagę na to, by mieć się na baczności. Mamy bowiem do czynienia z człowiekiem, który zabił dwie osoby z długiej broni.

– Mamy do czynienia z niezwykle niebezpiecznym mężczyzną. Zabójcą, który zabił dwie osoby, ciężko ranił trzecią – przekazała rzeczniczka komendanta głównego policji insp. Katarzyna Nowak. Poprosiła także, aby nie przeszkadzać w działaniach policji.

