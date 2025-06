Dramat w miejscowości k. Limanowej. W sieci pojawiło się pożegnanie zamordowanej pary, które wyciska łzy z oczu.

Do wstrząsającej zbrodni doszło w miejscowości Stara Wieś koło Limanowej. 57-letni mężczyzna otworzył ogień z broni palnej do swojej rodziny. Zastrzelił 26-letnią córką i 31-letniego zięcia. Oprócz tego ranił swoją żonę i wnuka. Oboje trafili do szpitala.

– Dzisiaj ok. godz. 10:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Stara Wieś, (powiat limanowski) w jednym z domów jednorodzinnych doszło do strzelaniny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że trzy osoby są postrzelone w tym jedna prawdopodobnie nie żyje [później zaktualizowano informację, dodając że zmarła druga osoba – przyp. red.]. 57-letni sprawca oddalił się w kierunku masywu leśnego – podawała policja.

Ofiary morderstwa nie są anonimowe w przestrzeni publicznej. W mediach społecznościowych pojawiło się już pożegnanie brutalnie zastrzelonej pary. Żegna ich lokalna społeczność motocyklowa, do której należał zabity mężczyzna. – Odeszli od nas wspaniali ludzie, Justyna oraz Wróbel. Wspaniali ludzie. Wspaniałe małżeństwo oraz rodzice. Ciężko otrząsnąć się po takiej informacji – napisani.

Morderstwo niedaleko Limanowej. Społeczność żegna parę

We wpisie dodano również, że Zbyszek – zamordowany mężczyzna – „był zagorzałym motocyklistą z pasją i wspaniałym człowiekiem, świetnym przyjacielem”. Działał również na rzecz lokalnej społeczności.

– Wciąż nie możemy przyjąć do siebie tej wiadomości, zwłaszcza, że morderca i oprawca, który zastrzelił małżeństwo, wciąż jest na wolności. Prosimy o mocne zaangażowanie w poszukiwaniu mordercy – napisano.

– Pęka nam serce. Na zawsze w naszych sercach. Żegnajcie, Kochani – kończą swój poruszający wpis przedstawiciele lokalnej społeczności skupionej wokół motoryzacji.

