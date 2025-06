Stara Wieś koło Limanowej stała się sceną zbrodni, która wstrząsnęła Polską. 57-letni sprawca nadal pozostaje na wolności. Ma ze sobą broń. Tymczasem mieszkańcy miejscowości w rozmowie z „Faktem” odsłaniają kulisy zbrodni.

Do wstrząsającej zbrodni doszło w miejscowości Stara Wieś koło Limanowej. 57-letni mężczyzna otworzył ogień z broni palnej do swojej rodziny. Zastrzelił 26-letnią córką i 31-letniego zięcia. Oprócz tego ranił teściową i wnuczkę. Oboje trafili do szpitala.

Sprawca cały czas pozostaje na wolności. Trwa szeroko zakrojona policyjna obława. W akcji biorą udział policjanci, w tym kontrterroryści, a także psy tropiące. Na miejsce sprowadzono również śmigłowiec Black Hawk. 57-latek do tej pory pozostaje jednak nieuchwytny.

Tymczasem mieszkańcy Starej Wsi opowiadają, jak wyglądał przebieg zdarzeń feralnego dnia. Na jedną ze swoich ofiar wybrał 72-letnią teściową. „Chciał ją zastrzelić, bo uważał, że wtrąca się w sprawy jego rodziny. Miała podobno mówić, że jest złym człowiekiem, bo znęca się nad rodziną. To go rozwścieczyło – mówią sąsiedzi „Faktowi”. Kobieta odniosła obrażenia, ale przeżyła.

Następnie poszedł z bronią na pobliską budowę, gdzie powstawał dom jego córki i zięcia. Obok budował się również brat zięcia. „Szedł z tą bronią i trafił na budowę tych domów (31-latka i jego brata – red.). Zaskoczył ich tam. Oddał strzał. Zastrzelił go, wszystko na oczach jego brata” – mówią świadkowie.

Później udał się do domu, gdzie przebywała jego 26-letnia córka. Gdy ją dopadł, trzymała na rękach dziecko. Nie przeszkodziło mu to, aby otworzyć do niej ogień. „Podobno miał żal, że namawiała matkę, by zgłaszała te wszystkie akty przemocy i namawiała ją do zakładania Niebieskiej Karty, by uwolnić się od niego” – opowiadają świadkowie.

Później odjechał z miejsca zbrodni samochodem i słuch o nim zaginął.

Przeczytaj również:

Źr. „Fakt”; Interia