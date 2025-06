Są nowe informacje ws. poszukiwań mordercy, który dopuścił się dramatycznej zbrodni niedaleko Limanowej. Jak obecnie przedstawia się sytuacja?

Do wstrząsającej zbrodni doszło w miejscowości Stara Wieś koło Limanowej. 57-letni mężczyzna otworzył ogień z broni palnej do swojej rodziny. Zastrzelił 26-letnią córką i 31-letniego zięcia. Oprócz tego ranił swoją żonę i wnuka. Oboje trafili do szpitala.

Mężczyzna, jak podała policja, po dokonaniu zbrodni uciekł. Obecnie trwa obława. W sieci pojawiają się nowe informacje mówiące o stopniu zaangażowania policji w akcję poszukiwawczą. Rzucone zostały wszystkie możliwe siły.

Tadeusza Dudy, bo to on dopuścił się morderstwa, szuka obecnie liczna grupa funkcjonariuszy. Do akcji zaangażowano drony z kamerami termowizyjnymi, policyjny śmigłowiec Black Hawk oraz psy do nawęszania molekularnego. Na miejsce ściągane są dodatkowe siły z całej Polski. Na Limanowszczyzne przyjadą między innymi funkcjonariusze oddziałów prewencji, jak również kontrterroryści z innych województw w tym funkcjonariusze z „BOA”.

– Policjanci nieustannie kontrolują pojazdy. Na drogach Limanowszczyzny działają policyjne punkty blokadowe. Funkcjonariusze sprawdzają, czy poszukiwany nie próbuje opuścić tego terenu – czytamy na profilu thepolandnews w serwisie „X”. Policja ostrzega, że mężczyzna może być niebezpieczny.

❗️| Nadal trwają poszukiwania 57-letniego Tadeusza Dudy, który w piątek w Starej Wsi koło Limanowej miał zabić dwie osoby i ciężko ranić trzecią.



W akcję zaangażowano drony z kamerami termowizyjnymi, policyjny śmigłowiec Black Hawk oraz psy do nawęszania molekularnego. Na… pic.twitter.com/COLAfYqgdX — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) June 28, 2025

