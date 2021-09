Kierowcy jeżdżący na LPG od dłuższego czasu nie mają powodów do radości. Autogaz regularnie drożeje, a jedną z głównych przyczyn jest napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek.

Niemal 87 procent gazu LPG w Polsce pochodzi z importu. Głównym źródłem zaopatrzenia są dla nas Rosja i Białoruś. Białoruś jest także ważnym krajem tranzytowym dla gazu rosyjskiego. Napięta sytuacja na granicy połączona z nałożeniem przez Unię Europejską kolejnych sankcji pod koniec czerwca sprawia, że autogaz regularnie drożeje. I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić.

Z danych serwisu e-petrol.pl wynika, że w ubiegłym tygodniu autogaz podrożał w Polsce o 8 groszy. Aktualnie za LPG kierowcy muszą zapłacić 2,77 zł za litr i jest to najwyższa cena w tym roku. Najtaniej za gaz zapłacimy na Podlasiu (2,72 zł za litr) natomiast najdrożej w Małopolsce (2,80 zł za litr).

Bardziej stabilne są ceny benzyny. Jak podaje e-petrol.pl, benzyna Pb95 oferowana jest w cenie średnio 5,73 zł za litr, natomiast Pb98 po 5,99 za litr. Nieznacznie wzrosła natomiast cena diesla – obecnie kosztuje on średnio 5,44 zł za litr.

Żr.: e-petrol.pl