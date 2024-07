Posłanka Joanna Mucha opublikowała na swoim profilu na Facebooku zdjęcie ze szpitalnego łózka. Okazuje się, że przeszła pilny zabieg operacyjny, który najprawdopodobniej uratował jej życie.

„To zdjęcie z piątku jedenaście dni temu, przed operacją. Zdjęcia z kolejnych dni nie nadają się do publikacji” – rozpoczęła swój wpis Joanna Mucha. Była minister sportu wyjaśnia w dalszej części wpisu, że lekarze przeprowadzili u niej pilny zabieg operacyjny.

Choć posłanka nie wskazuje dokładnie, co jej dolegało, to jednak z jej słów wynika, że sytuacja stała się naprawdę poważna. „Jedenaście dni bólu i cudem odzyskane życie, lekarzom będę wdzięczna do końca tego nowego, odzyskanego” – pisze Joanna Mucha.

Posłanka wyjaśnia, że doszło do tego, bo zignorowała objawy. „A wiecie, dlaczego to wszystko? Dlatego, że przez trzy miesiące wybierałam się na badania profilaktyczne i się nie wybrałam. A w tych badaniach wszystko byłoby widoczne i nie trzeba byłoby kroić w trybie ostrym” – czytamy.

Na koniec Joanna Mucha apeluje do internautów. „Proszę Was, błagam na wszystko, nie odkładajcie badań profilaktycznych, naprawdę warto je zrobić, naprawdę nic nie jest ważniejsze, naprawdę to może uratować życie. Zdrowia Wam życzę z całego serducha” – podsumowała.

Źr. facebook