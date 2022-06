Sylwia Spurek nie wytrzymała! Eurodeputowana ostro skomentowała koszmar dzieci z ośrodka w Jordanowie. Wspomniała w tym kontekście o… czołgach, autostradach i prawach człowieka. Nieoczekiwanie odpowiedziała jej Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Nie milkną echa afery w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem. Przypomnijmy, że Wirtualna Polska ujawniła koszmarne warunku, w których przebywały tam dzieci z niepełnosprawnością. Prowadzące ośrodek siostry prezentki miały się wręcz znęcać nad podopiecznymi, przywiązując dzieci do łóżek, a nawet zamykać je w klatkach.

Doniesienia rozpętały szeroką dyskusję w sieci. Głos zabierają kolejni politycy, wśród nich Sylwia Spurek. – DPS Jordanowo to pewnie wierzchołek systemu obojętności, wykluczania i przemocy – napisała eurodeputowana.

– To się nie zmieni, jeżeli partie zamiast w prawa człowieka będą inwestowały w czołgi, autostrady i przemysł rolny. Kiedy prawa człowieka przestają być priorytetem, kiedy rozum śpi, budzą się demony – dodała.

Refleksją europosłanki zdumieni są internauci. Zareagowała nawet bliska – zdawałoby się – ideowo Anna Maria Żukowska z Lewicy. – Powiedz to o czołgach Zełenskiemu – napisała.

Spłycanie tematu koszmaru w DPS w Jordanowie do frazesu, że zakonnica bije pasem chore dziecko, bo państwo wybudowało A1 do Łodzii kupuje czołgi do obrony przed rosyjskim wojskiem, albo rolnicy produkują żywność, to chyba najgłupsze co w tym tygodniu przeczytałem.



