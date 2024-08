Czekaliśmy na ten medal 32 lata! Julia Szeremeta we wspaniałym stylu awansowała do półfinału Igrzysk Olimpijskich w boksie. To oznacza, że 20-latka zapewniła już sobie co najmniej brązowy medal.

Julia Szeremeta w swoich dotychczasowych pojedynkach pokonała Omailyn Alcali (1/16 finału) i Tiną Rahimi (1/8). W niedzielę wyszła do pojedynku 1/4 z Ashleyann Lozadą Mottą. Stawką był półfinał Olimpiady w Paryżu, a co za tym idzie zapewnienie sobie miejsca na podium rywalizacji.

20-letnia Polka zdominowała rywalkę. Wygrała każdą z pięciu rund nie zostawiając pola do interpretacji sędziom. 20-latka dosłownie „tańczyła” w ringu, pokazując różnicę klas. Werdykt końcowy był już tylko formalnością.

Julia Szeremeta z medalem! Teraz czas na półfinał

Dzisiejsze zwycięstwo oznacza, że Szeremeta wystąpi 7 sierpnia w pojedynku 1/2 finału. Jej rywalką będzie Filipinka Nesthy Petecio.

Najważniejsze jest jednak to, że Polska ma pierwszy medal w boksie od 32 lat. Ostatni raz na podium stanął Wojciech Bartnik w 1992 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie.

𝐂𝐙𝐄𝐊𝐀𝐋𝐈𝐒́𝐌𝐘 𝐍𝐀 𝐓𝐎 𝟑𝟐 𝐋𝐀𝐓𝐀 ❗️



Julia Szeremeta jest już pewna tego, że zdobędzie medal olimpijski 🏅#Paris2024 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/gvnpd1e80S — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) August 4, 2024

Boks 🥊



20-letnia Julia Szeremeta z medalem olimpijskim w boksie w kategorii 57 kg!!! Polka wygrywa ćwierćfinał z Ashleyann Lozada Motta 🇵🇷 jednogłośnie na punkty i jest w strefie medalowej!! W boksie nie ma pojedynków o brązowy medal, a więc mamy 5 krążek w Paryżu! A Szeremeta… pic.twitter.com/msbstQjStx — Sporty Olimpijskie (@Igrzyska2024) August 4, 2024

Przeczytaj również: