Justyna Żyła i Dominika Tajner poznały się podczas prób do „Tańca z gwiazdami”. Jak się okazuje, ich przyjaźń przetrwała do dziś. Ostatnio Dominika Tajner w rozmowie z „Jastrząb Post” zdradziła, że Justyna Żyła jest w coraz lepszych relacjach z byłym mężem.

Zarówno Justyna Żyła, jak i Dominika Tajner, mają ostatnio za sobą głośne rozstania po latach. Jak się okazuje, kobiety wspierały się w trudnych momentach. Poznały się podczas prób w programie „Taniec z Gwiazdami” a ich przyjaźń trwa do dziś.

W ostatnim czasie Dominika Tajner w wywiadzie dla „Jastrząb Post” uchyliła rąbka tajemnicy w kwestii relacji Justyny z Piotrem Żyłą. Od lat w sieci nie brakuje postów świadczących o tym, że wciąż są one bardzo napięte. Tymczasem prawda nie zawsze tak wygląda. „Ja słyszałam, że bardzo dobrze te relacje układają. Powolutku. To są zawsze emocje, jak się rozchodzisz. Szczególnie jak są dzieci. Mnie z Michałem dzieci nie łączą, więc mamy mniej pola do konfliktów. Natomiast chyba z tego, co wiem, to gdzieś nawet Justyna była widziana z nim na jednym stoku w trakcie zawodów swojej córeczki, więc chyba nie jest aż tak źle” – powiedziała.

Dominika Tajner wyznała jednocześnie, że z Justyną rzadko rozmawiają o takich sprawach. Zdecydowanie więcej czasu zajmuje im rozmowa o przepisach czy dietach.

