Jarosław Kaczyński ostrzega przed ryzykiem powrotu liberalizmu w Polsce. – Jeśli spojrzeć na tę historię idei liberalnej, to jej ofiarą padały naprawdę tysiące, dziesiątki, a może setki tysięcy ludzi – podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami Piekoszowa. Dostało się Donaldowi Tuskowi i Leszkowi Balcerowiczowi.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powrócił na prekampanijny szlak. Ostatnio pojawił się w Piekoszowie, gdzie spotkał się z mieszkańcami. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił m.in. uwagę na szkody, jakie spowodowały w Polsce rządy liberałów.

– Czy wszyscy funkcjonujący w życiu publicznym uznają tę zasadę równości i podejmują równe kroki? Trzeba jasno sobie powiedzieć, że nie. W Polsce nie tylko w praktyce, ale różnych konstrukcjach „teoretycznych”, ten cel jest kwestionowany – podkreślił.

Kaczyński ostro o Balcerowiczu i Tusku

W opinii prezesa PiS, po 1989 roku w Polsce idea liberalna była odpowiedzią na komunizm. – Kwestionowaliśmy w sposób radykalny, liberalny, który można było określić jako realizowanie zasad darwinizmu społecznego – przypominał.

W tym kontekście skierował zarzut do swojego głównego oponenta politycznego. – Donald Tusk, nasz główny przeciwnik polityczny, był nawet gotów powiedzieć „niech ludzie umierają z głodu, byleby ten mechanizm gospodarki mógł zacząć działać”. Być może był to taki młodzieńczy wygłup, ale jeśli spojrzeć na tę historię idei liberalnej, to jej ofiarą padały naprawdę tysiące, dziesiątki, a może setki tysięcy ludzi – oświadczył.

Jarosław Kaczyński: Balcerowicza nie wzruszały głodne dzieci, a było ich bardzo dużo#wieszwięcej pic.twitter.com/scvEj1vf8I — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) April 29, 2023

Dostało się również Leszkowi Balcerowiczowi. – Balcerowicza nie wzruszały głodne dzieci. Odwoływano się do tego, znałem większość członków ówczesnego rządu i nawet mówili mi o tym głodzie i biedzie, ale nie miało to żadnych skutków. Trzeba było dopiero naszych rządów z lat 2005-2007, żeby podjąć sprawę głodnych dzieci – przekonuje. – Trzeba o tym przypominać, to było wstrząsające i to nie może się powtórzyć – dodał Kaczyński.

Lider #PiS w #Piekoszów

podkreśla, że rząd Prawa i Sprawiedliwości stosuje w praktyce politykę zrównoważonego rozwoju, która zmienia na lepsze życie milionów naszych Obywateli.#PolskaJestJedna #InwestycjeLokalne 👏🇵🇱 pic.twitter.com/SZmbnzmq7w — Jacek Sasin (@SasinJacek) April 29, 2023

