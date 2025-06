Jarosław Kaczyński zamieścił wpis w serwisie „X”. Uderzył w nim w premiera Donalda Tuska, któremu zarzucił nieumiejętność pogodzenia się z porażką.

– Demokracja to szacunek dla werdyktu wyborców. Donald Tusk nie umie przegrywać z godnością. Politycy PO doskonale wiedzą, że wygrał @NawrockiKn, a mimo to próbują niszczyć fundamenty państwa, kwestionując wynik wyborów – napisał Jarosław Kaczyński w serwisie „X”. – To dla obecnie rządzących ważniejsze, niż sprawne funkcjonowanie państwa. Nikt nam jednak nie odbierze tego zwycięstwa – dodał.

Kaczyński twierdzi, że przegrana w minionych wyborach „nic nie nauczyła” środowisko Platformy Obywatelskiej. – Na każdym kroku chaos i kompromitacja – uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Najwyższy czas wziąć się do pracy, bo nawet tysiąc kamieni w centrum Berlina nie zrekompensuje naszych strat wojennych, a cierpliwość polskich obywateli, czekających na ewakuację z Izraela, także się kończy… – podsumował polityk.

