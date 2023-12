Jarosław Kaczyński ostro odpowiedział na groźby Donalda Tuska. Prezes PiS, cytowany przez portal wPolityce.pl, zapowiedział, że jego partia zapewni wsparcie każdemu, kogo bezpodstawnie będzie atakować rząd PO.

Niedawno Tusk stwierdził, że ”„nieważne czy ktoś jest parlamentarzystą czy parlamentarzystką PiS-u. Bez znaczenia. Będziemy głosowali o uchylenie immunitetów wszystkim tym, którzy decydują się na naruszanie prawa. Nie będzie świętych krów”. Jarosław Kaczyński zdecydowanie zareagował na tę wypowiedź.

„Tuskowi ewidentnie puszczają nerwy. Kolejne jego wypowiedzi demaskują prawdziwe intencje co do polityki, którą chce prowadzić względem osób mających inne poglądy” – powiedział Kaczyński. „Od momentu od kiedy wrócił z Brukseli do Polski Donald Tusk ewidentnie gra na ostre podziały społeczne i polityczną anihilację sił społecznych, które reprezentują odmienną koncepcję rozwoju kraju, a przede wszystkim stawiają na umacnianie suwerenności i państwowości polskiej. Groźby, zastraszanie to stała metoda środowiska politycznego Platformy” – dodał.

„Pomimo tego,że dużo mówili o demokracji, wolności to w rzeczywistości tę demokrację i wolność, pluralizm myśli i poglądów brutalnie chcą zduszać. Przykładem tego jest całkowicie bezprawne, przemocowe przejęcie mediów, groźby kierowane do parlamentarzystów, dziennikarzy, czy protestujących obywateli, którzy tego typu działania kwestionują” – kontynuował Kaczyński.

Kaczyński zapowiada wsparcie

„Jako lider PiS chciałbym z całą mocą podkreślić. Jako środowisko polityczne prawdziwie demokratyczne, które jest zbudowane na takich wartościach jak wolność, solidarność wobec drugiego człowieka, zawsze będziemy w sytuacjach łamania prawa stanowczo protestować i się temu przeciwstawiać” – mówił Kaczyński.

„Każdy kogo zaatakuje rząd Tuska może liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Także prawną, w razie jakichkolwiek działań represyjnych. W obliczu wydarzeń jakie się dokonują na naszych oczach, (…), nie ulegniemy. Każda osoba atakowana przez Tuska i jego przybocznych może liczyć na nasze wsparcie” – zapewnił Kaczyński.

Źr. wPolityce.pl