W programie Polsat News „Śniadanie Rymanowskiego” prowadzący pytał posłów o sylwestrowe plany. Obecny w studiu poseł Konfederacji Konrad Berkowicz niespodziewanie wyciągnął… słoik ogórków. Mówił też o piciu.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał posłów o plany na sylwestra. „Jak mówił klasyk, kto nie pije, nie przeklina to znaczy, że niezbyt uważnie śledzi sytuację w kraju. W związku z tym, nieważne gdzie, nieważne, co będzie tańczone, ważne, co będzie pite” – rozpoczął swoją wypowiedź Berkowicz.

Rymanowski zapytał zatem posła, co będzie pite na jego sylwestrze. „Wszystko” – odparł poseł. „Najważniejsze, co będzie pite na drugi dzień. Ja polecam ogóreczki, wziąłem od babci Marysi” – dodał Berkowicz. Polityk faktycznie wyciągnął na stół słoik ogórków.

✅ Konrad Berkowicz z OGÓRKAMI babci: Nieważne gdzie, nieważne co będzie tańczył, ważne co będzie PITE!@KonradBerkowicz @KONFEDERACJA_ pic.twitter.com/gRv6GSDMhE — WolnośćTV (@WolnoscTV) December 31, 2023

Obecny w studiu wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna postanowił żartobliwie pociągnąć temat. „Myślałem, że pan coś przyniesie, nas poczęstuje” – zaczepił posła. „Widzi pan, myślę już przyszłościowo” – odparł Berkowicz.

Źr. Polsat News