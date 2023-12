Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało komunikat RCB w związku z sylwestrem. W wiadomości zwraca się uwagę na spożywanie alkoholu, odpalanie fajerwerków oraz na ochronę zwierząt.

Opublikowany i rozpowszechniany komunikat RCB ostrzega przed zagrożeniami, które pojawiają się w sylwestra. Chodzi przede wszystkim o odpowiedzialne spożycie alkoholu i bezpieczeństwo podczas używania fajerwerków.

„Pod żadnym pozorem nie powinniśmy łączyć picia alkoholu z przyjmowaniem leków. Alkohol wchodzi w niebezpieczne interakcje z większością leków i może spowodować, że te leki nie będą działać w prawidłowy sposób albo staną się dla nas toksyczne i niebezpieczne dla zdrowia. Może się zdarzyć tak, że alkohol wzmocni działanie leków, bądź je dramatycznie obniży” – ostrzega komunikat RCB.

„Coraz rzadziej, ale niestety wciąż na naszych stołach ląduje alkohol niewiadomego pochodzenia z tzw. nieoficjalnych rozlewni. Musimy pamiętać, że spożywanie takiego alkoholu jest śmiertelnym zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia. W takim alkoholu może zawierać się metanol, czyli związek, który jest bardzo toksyczny i bardzo trujący. Dawka metanolu, która zagraża naszemu zdrowiu to zaledwie 4 ml, a dawka śmiertelna to 30 ml. Najgorsze w tym jest to, że alkohol metylowy w smaku i zapachu nie różni się niczym od etylowego, czyli tego przeznaczonego do spożycia. To rozróżnienie możliwe jest dopiero po badaniach laboratoryjnych” – czytamy dalej. Zaapelowano również, aby nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu.

Komunikat RCB apeluje również o bezpieczeństwo przy użyciu fajerwerków. „Jeżeli chcemy uatrakcyjnić ten wyjątkowy sylwestrowy wieczór fajerwerkami, musimy pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Wszystkie petardy i fajerwerki powinniśmy kupować tylko w sprawdzonych i rzetelnych sklepach w oryginalnych opakowaniach z instrukcją obsługi w języku polskim. Przed odpaleniem powinniśmy sprawdzić, czy ten produkt jest kompletny, nieuszkodzony, czy nie ma wad fabrycznych (pęknięcia, wybrzuszenia, wgniecenia). Jeżeli takie zauważymy, pod żadnym pozorem nie możemy odpalać takiego ładunku” – ostrzeżono.

Przeczytaj również:

Źr. Interia; X