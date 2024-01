Jarosław Kaczyński nie szczędził mocnych słów komentując aktualną sytuację polityczną. W ocenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości jedyne rozwiązanie tej sytuacji stanowią wcześniejsze wybory parlamentarne poprzedzone „okresem przejściowym”.

„Mamy sytuację nadzwyczajną” – ocenił Kaczyński pytany przez dziennikarzy w korytarzu sejmowym. „Wyjściem jest okres przejściowy, z nowym rządem. No i oczywiście wybory. Inaczej się tego nie da rozwiązać” – dodał. „Konstytucja praktycznie przestała obowiązywać, jest łamana” – argumentował Kaczyński.

Padło też pytanie o Kamińskiego i Wąsika, którzy niedawno opuścili więzienia. „Szczególnie jeden z nich czuje się źle” – odparł Kaczyński. „Zastosowano wobec niego tortury” – dodał.

„Jest taka instytucja w UE. My się do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska” – mówił Kaczyński.

„Bez żadnego powodu człowiekowi wprowadzono rurę. Wiedzieli, że on wyjdzie z więzienia, a mimo to dokonali czynności przymusowego karmienia. To jest tortura. Powinni za to odpowiedzieć wieloletnimi więzieniami” – zaznaczył Kaczyński.

Źr. Polsat News