Kilka tygodni temu Zbigniew Ziobro zniknął z bieżącej polityki i podjął ciężką walkę z chorobą nowotworową. „Super Express” rozmawiał z partyjnymi kolegami byłego ministra sprawiedliwości, którzy ujawnili, że nie jest dobrze.

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w szpitalu, gdzie toczy zaciętą walkę z chorobą. „Super Express” informuje, że w ubiegłym roku zdiagnozowano u niego raka przełyku. Były minister stale przebywa pod opieką lekarzy, którzy prowadzą leczenie onkologiczne.

Z ustaleń dziennika wynika, że stan polityka jest bardzo ciężki i przyjmuje on kolejne dawki chemioterapii. „Zbigniew Ziobro zaczął dziś drugą chemię, jesteśmy dobrej myśli, choć sytuacja jest poważna. Zbyszek jest poważnie chory. Walczy z rakiem. Wszyscy się modlimy za jego zdrowie” – mówi „SE” jeden z ważnych polityków Suwerennej Polski.

Michał Wójcik z SP liczy na szybki powrót swojego szefa. „Życzymy mu zdrowia. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i nasz szef dojdzie do siebie, będzie mógł wrócić do pracy, do polityki. Czekamy na niego!” – powiedział.

Pod nieobecność Ziobry, na czele partii zastępuje go europoseł Patryk Jaki.

Przeczytaj również:

Źr. se.pl