Szymon Hołownia nie ma powodów do zadowolenia. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” to prawdziwy nokaut dla marszałka Sejmu i lidera Polski 2050.

W badaniu postawiono ankietowanym następujące pytanie: „Kto jest faktycznym liderem rządowej koalicji?”. Jak się okazuje odpowiedź na to pytanie nie stanowiła trudności. Miażdżąca większość badanych nie miała wątpliwości, co do odpowiedzi.

Premier i przewodniczący Platformy Obywatelskiej otrzymał aż 64 proc. głosów! Tylko 10 proc. wskazań uzyskał marszałek Szymon Hołownia. Gorsze wyniki odnotowali Władysław Kosiniak-Kamysz (2 proc.) oraz Włodzimierz Czarzasty (1 proc.).

Badanie zrealizowano na zlecenie „Super Expressu”. Odbyło się w dniach 13-14 stycznia 2024 roku. Wykorzystano metodę CAWI. Próba to 1048 dorosłych Polaków.

„Super Express” zapytał o opinię politologa doktora Bartłomieja Biskupa. Dla niego to nie zaskoczenie. „Większość decyzji tej ekipy firmuje Donald Tusk i słusznie uważany jest za lidera. Inne formacje pomagają, ale nie mają takiej siły sprawczej jak KO” – ocenił w rozmowie z „SE”.

Źr. o2.pl