Maciej Wąsik zamieścił wpis po wyjściu z więzienia w Przytułach Starych. Wszystko, co chciał przekazać ujął w pięciu zdaniach.

Maciej Wąsik, podobnie jak Mariusz Kamiński, opuścił mury więzienia. Wąsik był zamknięty w Przytułach Starych, natomiast Kamiński w Radomiu. Politycy wyszli z izolacji dzięki decyzji Andrzeja Dudy. Prezydent ułaskawił bowiem zarówno jednego, jak i drugiego.

Dzień po wyjściu z więzienia Maciej Wąsik zamieścił wpis w serwisie społecznościowym „X” (dawny Twitter”). To, co miał do przekazania ujął w zaledwie pięciu zdaniach. Zwrócił się też do grupy osób, która – jak stwierdził polityk – „upominała się o niego”.

– Dziękuję wszystkim tym, którzy się o nas upominali! Na demonstracjach, przed więzieniami, pisząc listy i modląc się – napisał Wąsik na swoim profilu społecznościowym. W dalszej części wpisu Maciej Wąsik podkreślił, że już niebawem wróci do swoich obowiązków.

– Dziękuję wszystkim tym, którzy prostowali kłamstwa, jakimi nas obrzucano, kiedy nie mogliśmy się sami bronić. Czas wrócić do obowiązków! Do rychłego zobaczenia! – podsumował.

Dziękuję wszystkim tym, którzy się o nas upomninali! Na demonstracjach, przed więzieniami, pisząc listy i modląc się. Dziękuję wszystkim tym, ktorzy prostowali kłamstwa, jakimi nas obrzucano, kiedy nie mogliśmy się sami bronić. Czas wrócić do obowiązków! Do rychłego zobaczenia! — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) January 24, 2024

