TVP Info relacjonowało wyjście Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z więzienia. Nagle tłum zaczął skandować w stronę realizującej telewizyjne wejście reporterki.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili zakłady karne. Było to możliwe dzięki decyzji Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, który ułaskawił polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Wyjście polityków z więzienia relacjonowała telewizja TVP Info. Reporterka prowadziła transmisję na żywo, a obok niej znajdowali się zwolennicy partii opozycyjnej, którzy wspierali Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

W pewnym momencie zaczęło się robić nieprzyjemnie. Tłum zaczął sugerować, że dziennikarze stacji TVP Info, w nowej odsłonie, kłamią, a następnie dało się usłyszeć okrzyki „wolne media, wolne media!”. Przed twarzą kobiety pojawiły się również polskie flagi.

Reporterka próbowała ratować sytuację dając do zrozumienia, że każdy ma prawo do dowolnych okrzyków. Po chwili jednak przerwała swoje wejście i oddała głos do studia. Wyglądało to tak:

Przeczytaj również: