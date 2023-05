Jarosław Kaczyński podpisał projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. Prezes Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że chodzi o przypadki seksualizacji dzieci w wieku przedszkolnym. Jego zdaniem należy zablokować prawnie możliwość prowadzenia takich zajęć.

Jarosław Kaczyński wziął udział w konferencji prasowej wraz z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Prezes PiS publicznie poparł obywatelską inicjatywę ustawodawczą i projekt o nazwie „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”.

– Chodzi o seksualizację dzieci – już nawet w wieku przedszkolnym. Tego rodzaju praktyki mają w tej chwili miejsce w Polsce, oczywiście nie wszędzie, ale nie ma bariery prawnej, która by prowadziła do tego, że tego rodzaju przedsięwzięcia byłyby uniemożliwiane – zaznaczył.

Kaczyński poinformował, że razem z marszałek Witek podpisał się pod projektem. – To inicjatywa oddolna, to inicjatywa rodziców, nie polityków, żeby ta ustawa została uchwalona, bo naprawdę, jeżeli ktoś powinien być w Polsce chroniony, to najbardziej są to dzieci. Różnego rodzaju pomysły, których nie komentujemy, są w naszym przeświadczeniu dziwne i nie mogą być realizowane kasztem dzieci – oświadczył.

W opinii prezesa PiS dorośli mogą podejmować samodzielne decyzje dotyczące ich życia, natomiast dzieci są jeszcze za młode, wymagają ograniczeń. – Zarówno te ograniczenia organizowane przez władze szkolne, przedszkolne, władze samorządowe, kuratoria oświaty, jak i ograniczenia związane z uprawnieniami rodziców – stwierdził.

W trakcie konferencji prasowej Kaczyński publicznie podziękował marszałek Witek za patronat.