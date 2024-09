Jarosław Kaczyński zdradził, że dokonał wpłaty na Prawo i Sprawiedliwości. Ile dokładnie przekazał prezes tej partii?

Jarosław Kaczyński wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej odrzucenia przez PKW sprawozdania finansowego komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. i zarzucenia nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przez PiS na kwotę 3,6 mln zł. W efekcie dotacja dla partii ma stopnieć o 10 mln zł.

Po tych informacjach partia uruchomiła zbiórkę. Ogłoszono numer konta i poproszono o wpłaty sympatyków ugrupowania. Jak się okazuje, na swoją partię wpłacił również jej prezes, czyli Jarosław Kaczyński.

Prezes partii nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, który powiedział, że „parlamentarzyści będą wspierać już od września poprzez darowizny partię. Posłowie i senatorowie miesięcznie będą wpłacać minimum 1000 zł, posłowie do PE minimum 5000 zł. Pokazujemy, że to jest niezwykle istotne, żeby oprzeć się złu, które nadciągnęło nad Polskę”.

Podczas konferencji prasowej Kaczyński został zapytany czy wpłacił już określoną przez Błaszczaka kwotę na komitet. Prezes PiS przyznał, że tak. – Tak, ja wpłaciłem 10 tysięcy. I jeszcze pięć na pewną organizację, która nie jest partią – powiedział.

