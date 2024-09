Zbigniew Boniek usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy podpisywaniu umów sponsorskich w PZPN. O sprawie poinformował Szymon Jadczak z WP. W sieci już pojawił się komentarz samego głównego zainteresowanego.

Zbigniew Boniek od dłuższego czasu nie pełni już funkcji prezesa PZPN. Tamten okres jednak do niego powrócił za sprawą śledztwa ws. rzekomych nieprawidłowości przy zawieraniu umów sponsorskich. Informujący o sprawie Jadczak otrzymał od rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej obszerne wyjaśnienie.

„2 września 2024 roku prokurator z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił Zbigniewowi B. zarzut popełnienia przestępstwa (…) dotyczący działania na szkodę PZPN” – przekazał Wirtualnej Polsce w odpowiedzi na pytania prokurator Przemysław Nowak.

„Prokurator zarzucił podejrzanemu, iż w okresie od listopada 2014 roku do sierpnia 2021 roku, jako prezes PZPN, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyrządził PZPN szkodę majątkową wielkich rozmiarów w kwocie przekraczająca 1 mln zł w związku z umową sponsorską” – dodał.

Sprawę skomentował sam Boniek, który nie przyznaje się do winy. „Wobec licznych zapytań ciekawskich informuje; respektuje ustalenia i szczegóły dotyczące rzekomej niegospodarności przy podpisaniu kontraktu sponsorskiego podam w odpowiednim czasie. Liczę, że moja pomoc sprawę wyjaśni i ją zakończy…. Mniej polityki, więcej faktów i uczciwości” – czytamy.

„Męczy mnie jeden dziennikarz od trzech dni. Telefony , whatsapp i tak dalej. Więc żeby dał święty spokój, to podpowiem. Żadnych zarzutów tylko wymyślony polityczny zarzucik. Żadnych zabezpieczeń, tylko dzień dobry i do widzenia. Może to go uspokoi” – napisał Boniek w kolejnym wpisie po kilku godzinach.

Męczy mnie jeden dziennikarz od trzech dni. Telefony , whatsapp i tak dalej. Więc żeby dał święty spokój, to podpowiem. Żadnych zarzutów tylko wymyślony polityczny zarzucik. Żadnych zabezpieczeń, tylko dzień dobry i do widzenia. Może to go uspokoi🤛 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) September 5, 2024

Wobec licznych zapytań ciekawskich informuje; respektuje ustalenia i szczegóły dotyczące rzekomej niegospodarności przy podpisaniu kontraktu sponsorskiego podam w odpowiednim czasie. Liczę, że moja pomoc sprawę wyjaśni i ją zakończy…. Mniej polityki, więcej faktów i uczciwości — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) September 5, 2024

Przeczytaj również:

Źr. Interia; WP; X