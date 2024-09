Robert Lewandowski we wzruszających słowach skomentował zakończenie kariery przez Wojciecha Szczęsnego. Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do najbliższych meczy w ramach Ligi Narodów.

Już w czwartek reprezentacja Polski zmierzy się ze Szkocją w ramach Ligi Narodów. W niedzielę w tych samych rozgrywkach polscy piłkarze zmierzą się z Chorwatami. Podczas konferencji prasowej na początku zgrupowania selekcjonerowi Michałowi Probierzowi towarzyszył Robert Lewandowski. Nie mogło zabraknąć tematu zakończenia kariery przez Szczęsnego.

Robert Lewandowski nie szczędził wzruszających słów. „To jest z jednej strony smutna wiadomość, że nie tylko taki piłkarz, ale przede wszystkim osobowość odchodzi z reprezentacji. To jest smutny moment dla każdego piłkarza, który opuszcza tę reprezentację” – mówił kapitan Kadry.

„Z drugiej strony myśl, że wielkie słowa uznania za to, czego dokonał, co zrobił i co wniósł do tej reprezentacji. Dla mnie osobiście to jest sytuacja bardzo prywatna – nie tylko przez to, ile z Wojtkiem przeżyliśmy, ale też jak dobrze prywatnie się znamy” – kontynuował Lewandowski.

„Ja byłem zły na tę decyzję, że mnie zostawia (śmiech) i wybrał inną drogę, ale oczywiście trzeba to uszanować i zdaję sobie sprawę z tego, jak on do wielu rzeczy podchodzi. Z perspektywy piłkarza reprezentacji Polski – ogromny szacunek” – powiedział Lewandowski.

