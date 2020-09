Od tygodnia trwa kryzys w obozie władzy grożący nawet przedterminowymi wyborami. Onet przekonuje, że kierownictwu PiS udało się porozumieć z liderami Solidarnej Polski. Portal podaje szczegóły porozumienia, które rzekomo ma przewidywać wariant, w którym Jarosław Kaczyński wejdzie oficjalnie do rządu.

Onet informuje, że Kaczyński i Ziobro porozumieli się co do ustawy futerkowej. Mają pojawić się w niej zmiany, które umożliwią Solidarnej Polsce jej poparcie. Co więcej, tzw. ustawa bekarnościowa może w ogóle nie powrócić pod obrady w dotychczasowej formie.

Portal twierdzi także, że Kaczyński osobiście wejdzie do rządu i zajmie funkcję wicepremiera. Jak przekonuje Onet, to ma zakończyć wojnę pomiędzy Ziobrą, a premierem Mateuszem Morawieckim. „Taka propozycja rzeczywiście padła i na 99 proc. jeśli dzisiaj się nic nie zmieni to zostanie zaakceptowana przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości” – podkreśla w rozmowie z Onetem jeden z liderów Zjednoczonej Prawicy.

Kaczyński postawił warunki

Kilka dni temu podczas spotkania z Ziobrą, Kaczyński postawił koalicjantowi twarde warunki dalszej współpracy. Choć oficjalnie ich treść nie jest znana, to w mediach pojawiło się wiele przecieków. Mowa m.in. o konsultowaniu z PiS wszystkich projektów Solidarnej Polski. Wczoraj prezes PiS spotkał się także z Jarosławem Gowinem, liderem Porozumienia.

Tymczasem wczoraj Borys Budka w imieniu Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o wotum nieufności dla Ziobry. „Czas na zdecydowane rozstrzygnięcia. Czas na powiedzenie „sprawdzam”. Dlatego władze Koalicji Obywatelskiej podjęły decyzję o złożeniu wniosku o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego” – mówił.

