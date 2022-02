W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Sławomirem Nitrasem. Ten drugi postanowił zresztą odpowiedź prezesowi PiS również na Twitterze.

Podczas swojego wystąpienia w Sejmie Kaczyński mówił o trudnościach związanych z egzekwowaniem pewnych restrykcji covidowych. „W Polsce i wiadomo, że i to doświadczenie tych ostatnich miesięcy, grubo przeszło roku, że możliwość egzekwowania różnego rodzaju zobowiązań, przypominam maseczki na ulicach, nawet też w pomieszczeniach, jest łagodnie mówiąc, z różnych względów, ograniczona” – mówił.

„Jakby pan zamiast być po lewej stronie, był po właściwej i chciał budować nowe, mocne państwo, to mógłby pan to mówić, a tak to wybaczy pan, ale to jest po prostu bardzo nieodpowiedzialna propaganda” – powiedział zwracając się do posła Gawkowskiego z Lewicy.

Tymczasem w sejmowych ław zaczęły dobiegać krzyki: „do lekarza”, których autorem był prawdopodobnie Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Kaczyński postanowił mu odpowiedzieć. „Jeżeli chodzi o posła Nitrasa, to rzeczywiście, do lekarza” – stwierdził.

Co ciekawe, Nitras postanowił odpowiedź Kaczyńskiemu za pośrednictwem Twittera. Udostępnił również na swoim profilu społecznościowym nagranie, na którym możemy usłyszeć wypowiedź prezesa PiS. „Pan Kaczyński nie radzi sobie na stanowisku, które piastuje. A ponadto jest po prostu chamem” – napisał Nitras na Twitterze.