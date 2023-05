Jarosław Kaczyński złożył konkretną deklarację podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o podniesie kwoty świadczenia, które obecnie funkcjonuje pod nazwą „500 plus”.

Na zakończenie konwencji programowej partii rządzącej Jarosław Kaczyński złożył konkretną deklarację dotyczącą świadczenia „500 plus”. Jak dotąd o jego waloryzacji mówiło się jedynie w mediach, natomiast politycy PiS raczej te sugestie dementowali. Teraz jednak sytuacja się odmieniła.

Jarosław Kaczyński stwierdził bowiem, że świadczenie zostanie podniesione od 2024 roku i będzie wynosiło 800 złotych. Tyle, w przypadku posiadania jednego dziecka, będzie wpływało na konto jego rodziców. Z każdym kolejnym dzieckiem kwota będzie rzecz jasna rosła.

– Myślę, że ta nazwa 500 plus z nami zostanie, ale od nowego roku to będzie 800 plus – powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej PiS, która odbywała się w stolicy Polski – Warszawie.

Kaczyński zapowiedział 800 plus

Po wspomnianej wyżej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wystąpienie lidera PiS przerwała burza braw. Wtedy polityk zwrócił się do tłumu i przyznał, że nie rozumie, dlaczego jest oklaskiwany w tak bardzo żywiołowy sposób.

– Nie wiem czemu mnie oklaskujecie, to ja nie będę rozdawał – powiedział Jarosław Kaczyński nawiązując do zachowania zgromadzonych na sali osób. Lider partii rządzącej dodał również, że w trakcie kampanii wyborczej jego formacja polityczna będzie przedstawiać kolejne propozycje dla Polaków.

Odniósł się również do kwestii związanych z polską gospodarką. – Musimy doprowadzić do tego, żeby nasza gospodarka zaczęła się bardziej rozwijać w oparciu o postęp technologiczny, który przynosi dzisiejsza, niezwykle rozwinięta technika, która jest już w Polsce – powiedział.

