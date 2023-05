Biała, malutka trumienka spoczęła na cmentarzu Kule w Częstochowie. W sobotę pochowany został 8-letni Kamilek, którego dramatem żyła cała Polska. Podczas uroczystości doszło do poruszającej sytuacji. Ojciec Kamilka padł na kolana patrząc na trumnę…

W sobotę na cmentarzu Kule w Częstochowie odbyło się ostatnie pożegnanie 8-letniego Kamilka. Na uroczystości przybyły tłumy, ludzie, którzy chcieli oddać symboliczny hołd ofierze bezmyślnej, brutalnej przemocy.

Ciało dziecka zostało umieszczone w małej, białej trumience. Prowadzący uroczystości ksiądz jeszcze przed rozpoczęciem mszy pogrzebowej poprosił, aby kościół opuścili przedstawiciele mediów. Było to podyktowane potrzebą uszanowania intymności najbliższych żałobników, a przede wszystkim szacunku dla chłopca.

Ojciec Kamilka pożegnał swoje dziecko. Poruszający moment

Przez całe uroczystości ludzie nie potrafili powstrzymać łez. – Wszyscy mamy dług wobec Kamilka, którego nie spłacimy – mówił ksiądz podczas pogrzebu.

– Kamilku, przepraszam Cię, w imieniu dorosłych. Pokochaliśmy Cię za późno. Wierzymy, że Bóg i Maryja utulą cię w swych ramionach miłości. Za chwilę wstąpisz w bramy nieba, a tam czeka na ciebie bezpieczna kraina. My tu na ziemi prosimy o siłę, by przeciwstawić się złu, by usłyszeć głośno i wyraźnie każdy niemy krzyk. Kamilku pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci – mówił jeden z uczestników pogrzebu, przemawiając nad grobem dziecka.

Już na cmentarzu doszło do poruszającej sytuacji. Po ostatnim pożegnaniu, stojący przy grobie ojciec Kamilka zalał się łzami i padł na kolana, wpatrzony w trumnę swojego dziecka. Wspierała go żona i bliscy.

.@TeleexpressTVP | Tłumy pożegnały małego Kamila. Pogrzeb odbył się na cmentarzu Kule w Częstochowie. Ośmiolatek był maltretowany przez ojczyma i zmarł w poniedziałek na skutek rozległych i nieleczonych poparzeń. pic.twitter.com/e2VHop2oUe — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) May 13, 2023

.@PanoramaTvp2 | Częstochowa płacze. Morze białych kwiatów i zabawek. Setki osób żegnały ośmioletniego Kamilka, który zmarł skatowany przez ojczyma. pic.twitter.com/TlE46UUgBo — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) May 13, 2023

Kamil z Częstochowy został dziś pochowany. Na pogrzebie były setki mieszkańców. Prawie każdy przyszedł z białą różą.

Brat Dawida B. powiedział #Interwencja Polsatu, że matka chłopca jest w kolejnej ciąży. https://t.co/qTjtYMGgN9 — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) May 13, 2023

